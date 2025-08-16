"Мы решили, что нужно завершать войну, а не устанавливать временное перемирие", заявил американский президент Дональд Трамп по итогам переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

"Отличный и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо, как и поздний ночной телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и различными европейскими лидерами, включая уважаемого Генерального секретаря НАТО. Все определили, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной - это обратиться непосредственно к мирному соглашению, которое могло бы положить конец войне, а не к простому соглашению о прекращении огня, которое часто не соблюдается. Президент Зеленский приедет в Овальный кабинет в понедельник днем. Если все получится, мы запланируем встречу с президентом Путиным. Потенциально миллионы жизней людей будут спасены", - заявил Трамп.

Напомним, ранее СМИ писали, что Трамп в разговоре с Зеленским и европейцами сообщил, что Путин хочет не перемирия, а заключения полноценного мирного соглашения. Президент США понять, что он разделяет эту позицию.