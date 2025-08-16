Дата следующей встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина пока неизвестна. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, тема проведения трехстороннего саммита Дональда Трампа, Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского, пока не обсуждалась.

При этом Ушаков отметил, что встреча Трампа и Путина прошла успешно.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позитивно оценил итоги встречи лидеров стран на Аляске.

"Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно идти вместе по пути поиска вариантов урегулирования", – заявил Песков.

Он также сказал, что Путин и Трамп сделали "исчерпывающие заявления после переговоров", поэтому от вопросов журналистов на итоговой пресс-конференции решено было отказаться.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Россия пришли к согласию по многим пунктам сделки и теперь дело за Зеленским - он должен согласиться на эту сделку.

Подробно итоги встречи Трампа и Путина мы анализировали в отдельном материале.