США и Россия пришли к согласию по многим пунктам сделки и теперь дело за президентом Украины Владимиром Зеленским - он должен согласиться на эту сделку.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News, комментируя итоги переговоров с Владимиром Путиным.

По его словам, в ходе переговоров с президентом РФ удалось достичь большого прогресса.

"По многим пунктам была достигнута договорённость, но есть один или два довольно значимых вопроса. Но я думаю, что их можно решить. Теперь дело за президентом Зеленским, чтобы довести дело до конца. И я бы также сказал, что европейские страны должны немного подключиться, но всё зависит от президента Зеленского", - сказал Трамп.

При этом президент США отметил, что считает Россию могучей державой, в отличие от Украины, и посоветовал Киеву "заключить сделку". Он сказал, что Зеленский должен согласиться с тем фактом, что он многое теряет в конфликте с Россией.

Отвечая на вопрос журналиста насчёт гарантий безопасности Украине и вероятности территориальных обменов президент США сказал, что это "те пункты, которые мы обсудили, и те пункты, по которым мы в основном пришли к согласию. На самом деле, думаю, что мы пришли к согласию по многим вопросам".

Он также добавил, что его совет Зеленскому заключается в том, чтобы пойти на сделку с РФ.

Какие именно пункты сделки согласовали США и Россия и на что именно теперь нужно согласиться Зеленскому Трамп не уточнил.

Напомним, ранее многие западные СМИ писали, что в ходе переговоров обсуждался вариант "обмена территорий", при котором Украина выводит войска из Донецкой области, а россияне - из Сумской и Харьковской. При этом в Запорожской и Херсонской областях линия фронта замораживается. Зеленский уже заявил, что выводить войска из Донбасса не намерен.

Но, повторимся, конкретные параметры соглашения, которые согласовали Москва и Вашингтон Трамп не назвал. Но сказал, что "есть довольно высокая вероятность" заключения соглашения по урегулированию войны в Украине.

В окружении Трампа также считают, что следующая встреча по Украине с участием Трампа, Зеленского и Путина может привести к миру, сообщил журналист Fox News со ссылкой на источник.

Сам Трамп также подтвердил, что пока не планирует вводить новые санкции против России и ее торговых партнеров и посмотрит, как будут развиваться события в ближайшие две три недели. Но пока вводить санкции против РФ он не намерен, так как переговоры прошли очень хорошо.

Также он в целом очень высоко оценили свои переговоры с Путиным (по шкале от нуля до 10 поставил им 10), а также назвал Путина умным и сильным лидером.

Напомним, Путин во время общения с журналистами дал понять, что готов к встрече с украинским коллегой Зеленским.

О чем договорились Трамп и Путин по итогам встречи мы писали в отдельном материале.