Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин встретились на поле аэродрома Анкориджа на Аляске и вышли к прессе с членами своих делегаций.

Видео встречи политиков в аэропорта имени Теда Стивенса и во время пресс-выхода публикуют мировые издания.

Президент США Дональд Трамп, который прибыл несколькими минутами ранее, встретил своего российского коллегу на красной дорожке у трапа. Лидеры обнялись и пожали руки. Путин что-то шутит, но что именно говорит президент России хозяину площадки осталось загадкой.

На правах хозяина Трамп сопроводил гостя в "Кадиллак", где у них было несколько минут наедине. По протоколу прибытия делегаций лидеры не сразу проходили в переговорные залы - сначала была короткая приветственная церемония на взлётно-посадочной полосе, после чего кортежи направились на базу Joint Base Elmendorf-Richardson, где и пройдёт сама встреча.

Перед встречей в Анкоридже 15 августа 2025 года последняя личная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась в Хельсинки 16 июля 2018 года. Они также виделись на встрече G20 в Осаке, которая прошла в июне 2019 года, но там лидеры встретились на полях саммита: Путин и Трамп обменялись шутками на тему вмешательства в выборы. Типичный формат для неформального или полуофициального контакта.

В комнате для общения с прессой рядом с Путиным сидят глава МИД Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков, а с Трампом - госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.

После фотографирования прессу попросили удалиться из помещения, где находятся президенты и другие члены делегаций. Заявлений для журналистов не было.

Мы следим за событиями на Аляске в обновляемом онлайне.