Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог хотел принять участие в саммите России и США на Аляске, однако его не включили в делегацию.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейское официальное лицо.

"Он (Келлог - Ред.) надеялся, что будет там", - сказано в публикации.

По словам высокопоставленного чиновника из администрации Трампа, российская сторона рассматривает Келлога его как симпатизирующего Киеву, из-за чего его присутствие на саммите может оказаться "контрпродуктивным".

Напомним, в марте экрналисты писали, что Келлога отстранили от переговоров о решении военного конфликта России и Украины. Он не участвовал в американско-украинских переговорах 11 марта в Саудовской Аравии.

Белый дом сегодня сообщил, что с президентом Дональдом Трампом на Аляску едут госсекретарь Марко Рубио, министры торговли Говард Лутник и финансов Скотт Бессент, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Позже Пентагон заявил, что и министр обороны США Пит Хегсет тоже направляется в Анкоридж. Хотя администрация не называла его среди участников американской делегации.

С российской стороны на встрече будут Владимир Путин, министры иностранных дел Сергей Лавров, обороны - Андрей Белоусов, финансов - Антон Силуанов, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.