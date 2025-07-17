Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог побывал в цехах по сборке украинских беспилотников.

Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Х.

Келлог поделился снимками, на которых он рассматривает украинские дроны и общается с сотрудниками производящего их предприятия.

Американец посетил оборонный объект вместе с советником Владимира Зеленского Александром Камышиным, главой Минстратегпрома Германом Сметаниным и заместителем министра Анной Гвоздяр.

"Я воочию увидел, как производятся и разрабатываются украинские беспилотники. Невероятные инновации, особенно в области беспилотников. В этой новой эпохе/типе войны они лидируют. Их скорость инноваций и способность к переработке поражают. Наша оборонно-промышленная база должна принять это во внимание и адаптироваться", - отметил Келлог.

В Министерстве по стратегическим отраслям промышленности добавили, что презентовали гостю около 30 изделий, среди которых образцы тактических, оперативно-тактических и стратегических БпЛА, дронов-камикадзе, разведчиков, перехватчиков, морских и других летательных аппаратов, которые сегодня массово применяют Силы обороны на поле боя.

"Мы искренне благодарны США — нашему стратегическому партнеру за помощь в вооружении, которое мы получаем, чтобы противостоять врагу. С нашей стороны сегодня мы представили беспилотные технологии, ставшие ответом на вызовы, с которыми не сталкивалась ни одна современная армия мира. Это одно из приоритетных направлений для привлечения иностранных инвестиций для масштабирования производства, ведь именно это вооружение сейчас массово работает на фронте", - заявил Сметанин.

А командующий Национальной гвардией бригадный генерал Александр Пивненко рассказал, что 16 июля Келлог побывал на учебно-тренировочной базе Нацгвардии.

По его словам, делегация США ознакомилась с подготовкой украинских гвардейцев, их оснащением и современными технологиями, которые используются на поле боя. Были представлены тренировки экипажей танков и боевых машин, работа на симуляторах, а также дроны и роботизированные комплексы.

Напомним, в Киеве уже шестую ночь нет обстрелов и налётов "Шахедов". Многие, в том числе Зеленский, связали это с визитом в Украину Келлога.

В Киев Келлог прибыл, чтобы обсудить с Зеленским план главы Белого дома по поставкам оружия Украине с помощью стран НАТО.