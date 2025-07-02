Келлог обвинил Лукашенко в том, что тот вырвал из контекста его обещание ограничить удары ВСУ по России
Специальны представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко вырвал из контекста его обещание ограничить украинские удары по территории РФ.
Заявление появилось в соцсети Х.
"Эта цитата вырвана из контекста. В моем разговоре с Лукашенко мы обсудили полное и безусловное прекращение огня. Любое ограничение поведения Киева было обусловлено взаимными действиями Москвы. Я ни в один момент не делал комментариев, связанных с продолжением Украиной войны вне полного прекращения огня", - написал Келлог.
Напомним, Келлог побывал в Минске на позапрошлой неделе, 21 июня. Тогда он сообщил, что в Беларуси обсудил войну между Россией и Украиной и то, как "Дональд Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить боевые действия и положить конец убийствам".
А вчера Лукашенко раскрыл подробности общения с Келлогом и рассказал, что призвал американскую сторону отойти от "предвыборной вакханалии" и реализовать то, о чем говорилось ранее. В ответ спецпосланник американского лидера якобы пообещал "поработать" над тем, чтобы украинские войска больше не наносили удары по российской территории.