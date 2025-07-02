Специальны представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко вырвал из контекста его обещание ограничить украинские удары по территории РФ.

Заявление появилось в соцсети Х.

"Эта цитата вырвана из контекста. В моем разговоре с Лукашенко мы обсудили полное и безусловное прекращение огня. Любое ограничение поведения Киева было обусловлено взаимными действиями Москвы. Я ни в один момент не делал комментариев, связанных с продолжением Украиной войны вне полного прекращения огня", - написал Келлог.

Напомним, Келлог побывал в Минске на позапрошлой неделе, 21 июня. Тогда он сообщил, что в Беларуси обсудил войну между Россией и Украиной и то, как "Дональд Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить боевые действия и положить конец убийствам".

А вчера Лукашенко раскрыл подробности общения с Келлогом и рассказал, что призвал американскую сторону отойти от "предвыборной вакханалии" и реализовать то, о чем говорилось ранее. В ответ спецпосланник американского лидера якобы пообещал "поработать" над тем, чтобы украинские войска больше не наносили удары по российской территории.