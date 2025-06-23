Побывавший в Минске спецпредставитель представитель президента США Китт Келлог и глава Беларуси Александр Лукашенко обсуждали российско-украинский конфликт.

Об этом американский генерал сообщил на своей старнице в соцсети Х.

"Я обсудил войну между Россией и Украиной и то, как президент Дональд Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить боевые действия и положить конец убийствам. Президент Трамп продолжает укреплять мир силой", – написал Келлог.

Напомним, сообщалось, что встреча спецпредставителя Трампа с президентом Беларуси длилась более шести часов.

Ранее в Минске раскрыли подробности встречи Лукашенко с Келлогом.

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