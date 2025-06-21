Глава Республики Беларуси Александр Лукашенко разговаривал со спецпредставителем президента США Китом Келлогом более шести часов.

Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

"Переговоры, начавшиеся в пятницу вечером, длились шесть с половиной часов и затронули вопросы американских и европейских санкций в отношении Беларуси, конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, а также отношения Беларуси с Россией и Китаем", – сообщила пресс-секретарь.

Эйсмонт добавила, что по просьбе американского лидера Дональда Трампа Лукашенко помиловал 14 белорусских оппозиционеров.

"Президентом принято решение о помиловании 14-ти осуждённых. Это была просьба президента Соединенных Штатов Америки. В основном это иностранцы: два гражданина Японии, три гражданина Польши, ещё два – Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. В списке и несколько белорусов. Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность", – заявила пресс-секретарь Лукашенко.

По её словам, решение об освобождении мужа Светланы Тихановской было принято "с целью воссоединения семьи".

Также публикуем диалог Лукашенко и Келлога, который сегодня побывал в Минске.



Келлог: Господин президент, огромное спасибо за тёплый приём. Мы очень рады. Мы живём в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко обостриться и распространиться, если мы не будем мудрыми и справедливыми.

Лукашенко: Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси, и за это время не произойдёт ни одной эскалации - ни в Беларуси, ни вокруг нас.

Келлог: Вы говорили о том, что нам нужно быть открытыми и честными… И я могу вас уверить - это одно из тех качеств, за которое меня иногда критикуют. Я порой бываю слишком честен и слишком прозрачен.

Лукашенко: Я это знаю. Ну, у вас сейчас и президент такой открытый.

Келлог: О, да.

Ранее мы публиковали видео встречи Лукашенко с Келлогом в Минске.

Напомним, президент Беларуси решил помиловать немца Рико Криегера, приговорённого к смертной казни.