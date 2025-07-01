Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что "довёл до спецпосланника США Кита Келлога позицию Путина" по урегулированию конфликта России с Украиной.

Слова президента РБ передают местные издания.

Лукашенко сообщил, что призвал американскую сторону отойти от "предвыборной вакханалии" и реализовать то, о чем говорилось ранее.

В ответ спецпосланник американского лидера пообещал "поработать" над тем, чтобы украинские войска больше не наносили удары по российской территории.

Напомним, Кит Келлог прилетал в Минск на прошлой неделе.

Война в Украине продолжается 1224-й день. Последние новости с ключевыми событиями 1 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военный обозреватель Deep State впервые подтвердил бои на территории Днепропетровской области. Российские военные паблики также заявляют о продвижении в тактически важном селе Каменское под Запорожьем. Украинское командование заявило, что с высот Каменского у противника откроется возможность вести огонь из ствольной артиллерии по застройке областного центра.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play