Встреча на Аляске президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа начнется в 22:30 по киевскому времени с разговора тет-а-тет в присутствии только переводчиков.

Об этом сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11:30 по местному времени с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет, естественно, с участием переводчиков", - сказал Ушаков.

По его словам, саммит состоится на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже, программа встречи уже согласована.

На встречу вместе с Путиным отправятся министры иностранных дел Сергей Лавров, обороны - Андрей Белоусов, финансов - Антон Силуанов, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник президента Ушаков.

Ушаков добавил, что длительность переговоров Путина и Трампа будет зависеть от того, "как пойдет дискуссия".

Переговоры в составе делегаций пройдут по формуле "5 на 5", то есть от США также будут присутствовать члены администрации: Пит Хегсет, Марко Рубио и Скотт Бессент.

По словам Ушакова, стороны обсудят не только тему Украины, хотя она станет центральной.

После переговоров Трамп и Путин проведут совместную пресс-конференцию. Таким образом, ожидать заявлений президентов можно ночью по Киеву.

Между тем из Москвы в Анкоридж отправился спецборт Ил-76. Телеграм-каналы предположили, что это Путин уже летит на завтрашнюю встречу с Трампом, но государственное издание ТАСС уточнило, что на борту может находиться одна из передовых групп, занимающихся подготовкой саммита.

Вчера сообщалось, что Вашингтон временно выведет из-под санкций финансовые операции, необходимые для подготовки встречи Трампа и Путина.

О чем могли быть предварительные договоренности президентов США и РФ накануне личной встречи, мы писали отдельно.