Соединённые Штаты Америки намерены предложить России проведение разработки редкоземельных минералов на Аляске.

Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Такую сделку президент США Дональд Трамп готовится представить главе РФ Владимиру Путину в ходе предстоящей встречи, посвящённой урегулированию российско-украинского конфликта, говорится в публикации.

The Telegraph пишет, что в качестве стимулов для окончания войны Белый дом предложит Кремлю открытие природных ресурсов Аляски для Москвы и снятие некоторых американских санкций с российской авиационной отрасли.

Накануне глава минфина США Скотт Бессант заявил, что в ходе личной встречи Трамп планирует обсудить с Путиным вопросы санкций.

"Европейцы должны присоединиться к нам в этих санкциях. Время действовать или молчать", – отметил американский министр.

Ранее Кремль предложил Белому дому добычу редкоземельных металлов на захваченных украинских территориях.

Также мы сообщали, что журналисты высчитали, когда США начнут получать доходы от украинских ископаемых по соглашению с Киевом.