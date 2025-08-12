Президент США Дональд Трамп может заставить Украину принять условия РФ, чтобы заключить с Кремлем многомиллиардное экономическое соглашение по освоению Арктики, пишет The Spectator.

Как сообщает издание, в регионе сосредоточено около 13% неразведанных мировых запасов нефти и 30% природного газа, при этом почти половина этих ресурсов находится под контролем РФ.

"Арктическое соглашение между США и Россией может оживить энергетическое сотрудничество между двумя странами в захватывающих дух масштабах", - говорится в статье.

Мы сообщали, что Соединённые Штаты и Россия обсуждают возможность совместной добычи природных ресурсов в Арктике и сотрудничество по торговым маршрутам. Обсуждения включали разведку природных ресурсов и торговые пути, утверждают собеседники Bloomberg.

Один из источников агентства сказал, что американские чиновники рассматривают арктическое сотрудничество как способ вбить клин между Москвой и Пекином, но предупредил, что это вряд ли будет успешным, учитывая, насколько сблизились Россия и Китай за последние годы.

Арктика, где Россия соседствует сразу с семью членами НАТО - США, Канадой, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией - в последние годы привлекает все большее внимание, поскольку таяние льдов из-за изменения климата открывает судоходные пути и возможность разведки энергетических и минеральных ресурсов.

Ранее британские журналисты опубликовали карту и сценарий нападения России на НАТО, где Арктике отведена далеко не последняя роль.