Президент США Доанльд Трамп планирует обсудить вопросы экономических ограничений относительно РФ с её главой Владимиром Путиным в ходе встречи на Аляске.

Об этом заявил министр финансов Америки Скотт Бессант в интервью американскому информационному агентству Bloomberg.

По словам Бессанта, Трамп намерен объяснить Путину, что на столе в овальном кабинете лежат все варианты относительно возможного усиления или ослабления антироссийских санкций.

Глава минфина США отметил, что санкции против Москвы "могут быть ужесточены или смягчены" в зависимости от результатов встречи на Аляске. Но европейцам в любом случае необходимо поддержать идею более жёстких мер.

"Европейцы должны присоединиться к нам в этих санкциях. Время действовать или молчать", – заявил Бессант.

Напомним, сам Трамп не верит, что сумеет убедить Путина прекратить обстрелы Украины, но хочет добиться перемирия.

Война в Украине продолжается 1267-й день. Последние новости с ключевыми событиями 13 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные паблики и бойцы ВСУ массово сообщали о российском прорыве к северу от покровской агломерации – в сторону Доброполья. В результате 11-километрового (согласно украинским данным) рывка, неприятель вышел к северо-востоку от населённого пункта, перекрыв дорогу на Краматорск и Константиновку. При этом военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке считает, что прорыв насчитывает 18 километров.

