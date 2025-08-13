В среду, 13 августа, в Украине идет 1267-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

8.29 Украинские дроны атаковали нефтеперегонную станцию "Унеча" в Брянской области. Видео с заревом публикуют телеграм-каналы.

Ранее эта станция была под атакой несколько дней назад - 6 августа.

Власти области не комментировали прилета.

8.10 По Полтавской области ночью были выпущены два "Искандера", сообщают Воздушные силы ВСУ.

Накануне вечером паблики писали об ударе баллистики по Кременчугу.

8.06 Ситуация на Покровском направлении остается неконтролируемой, заявил представитель 3-й штурмовой бригады Жорин.

"Надеюсь, никому сейчас не придёт в голову заявить, что ситуация на Покровском направлении "контролируемая". До контроля здесь очень далеко", - написал он.

Причиной российского прорыва здесь стали, по его мнению, "слабая коммуникация между подразделениями, неэффективное применение войск, ложь на всех уровнях, отсутствие адекватных решений".

"Они (россияне - Ред.) не полные идиоты и видят, что есть успех, поэтому будут перебрасывать туда силы, чтобы этот успех развить. Возможные последствия - это не только блокирование Покровска, но и установление контроля над остальной частью Донецкой области. То есть полная п@@да", - добавил Жорин.

7.50 ВСУ зачистили окраины Степногорска Запорожской области, сообщает Deep State.

Тем временем российская армия, согласно информации паблика, продвинулась в Никаноровке (у основания прорыва фронта восточнее Доброполья), Щербиновке и возле Петровки (на Константиновском направлении).