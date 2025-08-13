Глава Белого дома Дональд Трамп во время телефонного разговора сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что его целью на пятничном саммите с главой РФ Владимиром Путиным является достижение перемирия.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с разговором.

Источники ресурса заявили, что вторая цель Трампа - оценка возможности заключения полного мирного соглашения.

В то же время Трамп не верит, что сможет убедить Путина прекратить атаки на города Украины.

"Думаю, ответ – "нет". Потому что у меня уже был такой разговор", – ответил президент США на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, что Трамп настаивает на обмене территориями в Украине. По данным Axios, президент США "предложил заморозить большинство линий фронта, добавив "земельные обмены". Но это могут быть фактические границы без международного признания".

При этом окончательные конфигурации обмена будут обсуждать Зеленский и Путин.

Ранее западные издания писали о настроениях и ожиданиях европейцев накануне саммита президентов США и РФ на Аляске.