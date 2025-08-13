Глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на обмене территориями в Украине.

Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом сегодняшнего разговора президента США с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.

"Трамп сообщил лидерам, что он не из этого региона и не может принимать окончательных решений по территориям, но считает, что обмен территориями будет необходим в рамках мирного соглашения", - сообщает ресурс.

По его данным, "Трамп предложил заморозить большинство линий фронта, добавив "земельные обмены". Но это могут быть фактические границы без международного признания".

При этом окончательные конфигурации обмена будут обсуждать Зеленский и Путин.

"Трамп сказал, что обсуждать территории должны Владимир и Владимир, а не он", - пишет издание.

Напомним, ранее портал Axios сообщал, что Путин согласится прекратить войну, если Украина уступит всю территорию Луганской и Донецкой областей.

В свою очередь Зеленский не намерен отдавать России украинские территории.

