Канцлер ФРГ Фридрих Мерц осудил договорённости между Вашингтоном и Москвой, подразумевающие передачу под контроль РФ юго-восточных регионов Украины.

Соответствующее видеообращение публикуют политические телеграм-каналы.

"Мы в любом случае не можем принять, что через головы европейцев, через головы украинцев между Россией и Америкой будут обсуждаться или даже решаться вопросы территорий. Я исхожу из того, что американское правительство видит это так же", – заявил канцлер ФРГ.

Мерц считает, что "не может быть мира, который вознаграждает агрессивное продвижение России и, возможно, воодушевляет на новые продвижения". При этом, по словам канцлера, "то, что произойдёт в пятницу на Аляске, не должно остаться без результата".

"Должны быть последствия – либо в направлении увеличения давления на Россию, либо Россия поймёт, что нельзя продолжать эту войну", – сказал глава правительства ФРГ.

Ранее после разговора с Фридрихом Мерцем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора заканчивать войну.

Напомним, посол США в НАТО заявил, что идут переговоры о том, какие земли Украины могут пойти на обмен.