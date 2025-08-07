Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пришло время заканчивать войну.

Об этом он написал в своем Telegram-канале после разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По его словам, и Украина, и Германия одинаково видят необходимость как можно быстрее завершить войну достойным миром, и "параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия".

"Вчера обсуждались разные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний. Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Пора завершать войну", - написал украинский президент.

Напомним, что на следующей неделе должна состоятся встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Шансы на мир мы анализировали в отдельном материале.

Ранее в Кремле заявили о том, что спецпредставитель США Стивен Уиткофф затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако Москва оставила это без комментария.