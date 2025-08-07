Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что созвонится с европейскими лидерами для продолжения обсуждения результатов вчерашних контактов представителей США и РФ, посвященных завершению войны.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, запланированы переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, представителями Франции и Италии, а также контакты на уровне советников по национальной безопасности.

"Важно обсудить ключевые детали", - отметил президент Украины.

Он описал, каким видит возможное завершение войны.

"Первое – прекращение убийств, и именно Россия должна пойти на прекращение огня. Второе – это формат для лидеров, чтобы встреча могла сработать на действительно продолжительный мир. Мы в Украине не раз говорили, что поиск реальных решений может оказаться действительно результативным именно на уровне лидеров. Нужно определиться со временем для такого формата, с кругом вопросов. Третье – долгосрочность безопасности. Это возможно вместе с Соединенными Штатами и Европой", - сказано в публикации Зеленского.

Отметим, что пока такой алгоритм контактов не подтверждала ни одна из упомянутых Зеленским сторон.

Напомним, вчера украинский президент подтвердил свой разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом и заявил, что в нём участвовали также европейские лидеры.

Результаты вчерашних переговоров спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и Владимира Путина мы обсуждали в отдельном материале.