В окружении главы РФ Владимира Путина звучат предложения урегулировать военный конфликт с Украиной и ограничить полномочия российских силовых ведомств.

Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

В статье издание рассказывает о Дмитрии Козаке – замглавы администрации российского президента.

По информации издания, Козак изначально считал ошибкой вторжение РФ в Украину и пытался отговорить Путина от него. А недавно открыто призвал российского лидера остановить эту войну.

"В этом году, по словам кремлёвских инсайдеров, Козак сообщил своим коллегам, что представил Путину предложение о прекращении боевых действий и проведении мирных переговоров. Они добавили, что Козак также дал понять, что настоятельно призывал Путина провести внутренние реформы, включая усиление контроля над российскими силовыми структурами и создание независимой судебной системы", – говорится в статье.

NYT отмечает, что Козак был очень влиятельным соратником Путина – он курировал подготовку Сочи к олимпийским играм и помогал "интегрировать" Крым в Россию. Но сейчас его полномочия, по данным издания, в значительной степени урезаны. Это, в том числе, связано с позицией Козака по войне с Украиной.

