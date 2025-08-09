Глава РФ Владимир Путин выбрал для встречи с президентом США Дональдом Трампом Аляску, поскольку на территории Америки не действует ордер Международного уголовного суда (МУС) на его арест.

Об этом пишет американская ежедневная газета The Washington Post.

Издание отмечает, что планируемая там встреча может объединить Путина и Трампа, побудив американского лидера надавить на Украину и Европу, которые в апреле уже отказывались от признания захваченных Россией территорий и снятие санкций с Москвы.

"Несмотря на всю шумиху, Трамп пока не оказал ни малейшего давления на Путина. Ни малейшего", – приводит издание цитату неназванного высокопоставленный чиновник из ЕС.

Напомним, США ввели санкции против прокурора МУС, который выписал ордеры на арест главы РФ.

Ранее "Страна" писала том, какие условия завершения войны обсуждают Трамп и Путин, а также приводила реакцию на это Украины и Европы.

Война в Украине продолжается 1263-й день. Последние новости с ключевыми событиями 9 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

