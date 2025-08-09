Киев и его союзники в Европе не согласны с предложениями главы РФ Владимира Путина по урегулированию российско-украинского конфликта и представляют встречный план достижения мира.

Об этом пишет американская деловая газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, это план предусматривает прекращение огня до любых дальнейших шагов обеих сторон.

Также Европа и Украина призывают к паритетному обмену территориями "вместо односторонних уступок" со стороны Киева. Предлагается провести обмен территориями по принципу "если Украина выведет войска из одних регионов, Россия должна вывести войска из других".

В документе отвергается требование Путина о передаче части Донецкой области без встречных шагов.

Параллельно с этим предлагается предоставление Украине гарантий безопасности, включая возможное вступление в НАТО.

В то же время, как пишет The New York Times, анализируя сегодняшнюю встречу в Лондоне, где представители Европы ведут переговоры со Штатами накануне встречи Трампа и Путина 15 августа, европейцы обеспокоены тем, что президенты США и РФ сами придут к соглашению, которое затем попытаются навязать Украине.

Основное послание европейцев, по данным источников: "Украина должна быть за столом переговоров и что дни Ялты, когда американские и российские лидеры делили Европу, давно прошли".

В Европе также настаивают, чтобы Зеленский участвовал в следующей встрече Трампа и Путина.

"Европейцы также хотят получить место за столом переговоров, хотя это считается маловероятным", - говорится в статье.

Издание рассказывает, что европейские лидеры были "в ужасе" после первых известий о переговорах Путина и Уиткоффа.

После этих переговоров "Трамп изложил в общих чертах предложение Путина, в том числе идею обмена территориями, вызвав ужас среди европейских чиновников".

"Трамп не стал вдаваться в подробности предложения Путина, но дал понять, что, по словам двух высокопоставленных европейских чиновников, предложенный обмен будет включать контроль России над всем регионом Донбасса", - пишет NYT.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, какие условия завершения войны обсуждают Белый дом с Кремлём, и какая на это реакция Киева и его партнёров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский против идеи Трампа об "обмене территориями".