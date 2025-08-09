Президент Украины Владимир Зеленский выступил против идеи "обмена территории", которую вчера в Белом доме озвучил американский президент Дональд Трамп.

Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале по итогам разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Также президент Украины сказал, что не видит изменения позиции РФ (этот же тезис продвигают и ряд западных СМИ).

"Не видим сдвигов в российской позиции. Россияне всё так же не хотят останавливать убийства, всё так же инвестируют в войну, всё так же навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию с последствиями, которые не гарантируют ничего, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления войны", - написал Зеленский.

Напомним, Трамп заявил, что Вашингтон предлагает план урегулирования конфликта, который предусматривает взаимные территориальные уступки.

Зеленский уже заявил, что свои территории Украина отдавать не будет.

О том, что мог иметь в виду Трамп под "обменом территориями" между Киевом и Москвой, мы писали в отдельном материале.

Также мы разбирались, какие варианты действий есть у Зеленского.