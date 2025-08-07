Глава Белого дома Дональд Трамп вчера в разговоре с президентом Украины Владимиру Зеленскому и европейцами предположил, что президент РФ Владимир Путин может начать мирные переговоры "в случае обсуждения вопроса об обмене территориями".

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как ранее рассказывали другие СМИ, в беседе с Трампом участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб и генсек НАТО Марк Рютте.

Американский президент заявил собеседникам о "большом прогрессе", но в то же время не исключил вторичных санкций против торговых партнеров РФ. В целом он положительно оценил шансы на переговоры с участием президентов России и Украины в скором времени.

Вчера госсекретарь США Марко Рубио тоже говорил, что "ключевыми элементами" будущих договоренностей о мире в Украине станут территориальные вопросы.

Напомним, что на следующей неделе должна состоятся встреча Трампа и Путина.

Появились ли перспективы скорого завершения войны в Украине, мы анализировали в отдельном материале.