Глава Белого дома Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу и сообщил, что встреча российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа была "продуктивнее, чем ожидалось".

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники.

Однако, отмечает издание, остаётся неясным, на какие именно уступки в отношении режима прекращения огня готов пойти российский президент.

Напомним, Трамп заявил о "большом прогрессе" после "чрезвычайно продуктивной" встречи его спецпредставителя Уиткоффа с Владимиром Путиным. Спецпредставитель Кремля по переговорам с США Кирилл Дмитриев подтвердил "прогресс" в этих переговорах.

Тем временем два источника, знакомые с планом встреч американского президента, заявили газете The New York Times, что Трамп хочет провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого - трёхстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского.

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