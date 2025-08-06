"Продуктивнее, чем ожидалось". Трамп рассказал канцлеру ФРГ о результатах встречи Уиткоффа с Путиным
Глава Белого дома Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу и сообщил, что встреча российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа была "продуктивнее, чем ожидалось".
Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники.
Однако, отмечает издание, остаётся неясным, на какие именно уступки в отношении режима прекращения огня готов пойти российский президент.
Напомним, Трамп заявил о "большом прогрессе" после "чрезвычайно продуктивной" встречи его спецпредставителя Уиткоффа с Владимиром Путиным. Спецпредставитель Кремля по переговорам с США Кирилл Дмитриев подтвердил "прогресс" в этих переговорах.
Тем временем два источника, знакомые с планом встреч американского президента, заявили газете The New York Times, что Трамп хочет провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого - трёхстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.