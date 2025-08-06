В Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Она продлились около трех часов.

Пока встречу коротко комментирует только российская сторона.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал разговор Путина и Уиткоффа "полезным и конструктивным". По его словам, Уиткофф передал Путину "некоторые сигналы" от Трампа насчет Украины, а Путин передал через Уиткоффа президенту США свои сигналы.

"Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор. Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема - это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией. С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа. Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно", - сказал Ушаков.

Также отреагировал на встречу спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Он назвал визит в Москву спецпредставителя Трампа успешным.

"Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стива Уиткоффа в Москву. Диалог возобладает", - написал Дмитриев в Х после завершения переговоров.

Напомним, встречу в Москве на днях анонсировал сам Трамп.

Как писала западная пресса, глава Белого дома "взбесится", если его специальный представитель вернется из Москвы с пустыми руками.