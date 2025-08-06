Президент США Дональд Трамп заявил о "большом прогрессе" после "чрезвычайно продуктивной" встречи его спецпредставителя Уиткоффа с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

"Мой специальный посланник Стив Уиткофф только что провёл чрезвычайно продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели", - написал президент США.

В свою очередь агентство Reuters пишет, что Белый дом "положительно оценил" итоги встречи между Путиным и спецпосланником Трампа Уиткоффом, сообщает Reuters.

При этом агентство со ссылкой на администрацию Белого дома передает, что США тем не менее могут ввести вторичные санкции против России уже в пятницу, 8 июля.

Между тем спецпредставитель Кремля по переговорам с США Кирилл Дмитриев подтвердил "прогресс" в этих переговорах, о котором заявил Трамп.

"Прогресс есть, и позитивные силы возобладают", – написал Дмитриев в соцсети X.

Напомним, сегодня в Москве около трех часов шла встреча Путина и Уиткоффа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал разговор Путина и Уиткоффа "полезным и конструктивным". По его словам, Уиткофф передал Путину "некоторые сигналы" от Трампа насчет Украины, а Путин передал через Уиткоффа президенту США свои сигналы.

Напомним, Трамп говорил, что США позже решат, вводить ли пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров, шаги будут зависеть от результата переговоров Стива Уиткоффа в Москве.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что глава Белого дома "взбесится", если его специальный представитель вернется из Москвы с пустыми руками.