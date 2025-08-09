Президент Украины Владимир Зеленский фактически уже ответил отрицательно на этот вопрос в своем утреннем обращении.

Однако, как показывает практика последних лет, никаких вариантов развития событий все ж таки исключать нельзя.

Итак, к утро субботы 9 августа из многочисленных публикаций в СМИ начал вырисовываться контур проекта договоренностей о мире в Украине, к которым могут уже в следующую пятницу прийти президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече на Аляске. Подчеркнем, что степень достоверности этой информации неизвестна и официально она не подтверждена.

Но если действительно дело обстоит так как пишут СМИ, то план по завершению войны примерно следующий.

Центральным моментом является вывод из всей Донецкой и Луганской областей украинских войск и передача этих территорий под контроль России.

В Херсонской и Запорожской областях боевые действия останавливаются по линии фронта. Под контролем России остаётся то, что она уже захватила (включая Запорожскую АЭС).

Что касается захваченных Россией территорий в Харьковской и Сумской областях, то они, судя по намекам Трампа и информации ряда СМИ, будет возвращены Украине. Хотя их площадь и значение несопоставимы с той территорией, которую должна отдать РФ Украина в Донецкой области.

Также есть версия, что на первом этапе будет объявлено "воздушное перемирие", а к общему прекращению огня с разменом территорий перейдут на втором этапе.

О прочих аспектах потенциальной сделки (вопрос о НАТО и нейтральном статусе, внутриполитическая ситуация в Украине, снятие санкций с РФ, сам формат мирного соглашения) мало что известно, однако они сейчас явно находятся в тени главного пункта - передачи России всей территории Донецкой области. Причем, судя из контекста публикаций СМИ (если их информация достоверна) Трамп с этим в общем и целом согласился.

Это наихудшие для Украины и наилучшие для РФ условия за все время переговоров.

До сих пор речь шла только о прекращении огня по линии фронта, на что под давлением Трампа согласился Зеленский, но на что не хотел идти Путин. За это президент США публично пообещал наказать Кремль, введя 100% пошлины против основных покупателей российской нефти, если РФ не прекратит огонь до 8 августа.

Однако ещё накануне истечения срока этого ультиматума стало понятно, что план Трампа не срабатывает - два крупнейших покупателя российской нефти Китай и Индия отказались прекращать ее закупки, несмотря на угрозы Вашингтона. И США оказались перед перспективой начала торговой войны с крупнейшими незападными странами, которая Трампу сейчас не нужна.

Судя по всему из-за этого концепция резко поменялась и вместо жесткого давления Трамп решил пойти на очень крупную уступку Путину, согласившись с его требованием о передачи РФ всей территории Донецкой области.

Формально Путин также пошел на уступки, сняв часть своих условий - например по передачи всей территории четырех областей, включая Запорожскую и Херсонскую. Однако Путин "уступил" то, что он пока не имеет (и не факт, что сможет когда-либо получить), а Украине предложено отказаться от того, что она сейчас контролирует (часть Донецкой области).

То есть, если это и компромисс, то явно не в пользу Киева.

Однако, хоть информация о подобных условиях гуляла в СМИ ещё со вчерашнего дня, украинские власти хранили молчание (при том, что, как пишут западные медиа, Трамп и Уиткофф сообщили Зеленскому о требованиях Путина по Донецкой области ещё в среду).

Лишь сегодня утром Зеленский выступил с обращением, в котором отверг это требование.

Также он сослался на Конституцию, где прописана необходимость для изменения территории страны проводить референдум.

Зеленский дал понять, что хочет выработать с Трампом "реальный план мира". Другими словами, он намерен попытаться переиграть договоренности, которые, предположительно, уже были согласованы между Кремлем и Вашингтоном и в которых как раз и содержался пункт о передаче России всего Донбасса.

Судя по всему именно об этом пойдет речь на встрече в Британии представителей Украины, США и Европы, о подготовке которой на этих выходных сообщали западные СМИ.

Однако на этот раз переубедить Трампа будет не так уж и просто. Президент США слишком многое поставил на грядущие переговоров с Путиным и вряд ли готов будет кардинально переиграть условия, ставя под угрозу весь процесс.

Кроме того, Путин уже обзвонил лидеров многих стран (включая Индию и Китай), где сообщил о достигнутых договоренностях. И отказ от них Вашингтона не прибавит ему очков в отношениях с этими странами.

Наконец, главное, у Трампа сейчас нет реальных рычагов заставить Путина согласиться на остановку огня просто по линии фронта, что и показал сорванный 10-дневный ультиматум.

Поэтому далеко не факт, что Трамп переиграет условия по Донецкой области даже под объединенным давлением Зеленского, европейцев и "ястребов" Республиканской партии. Если только не произойдет крупных форс-мажоров на войне в Украине или в отношениях США и России, которые резко обострят отношения между Москвой и Вашингтоном, сорвав любые договоренности.

Если Трампа не удастся переубедить и он будет стоять на своем, то перед Зеленским открывается два варианта.

Первый - все равно идти в отказ. Что чревато полным прекращением любой американской помощи Киеву, включая передачу разведданных. А возможно будут применены и ещё более жесткие меры воздействия на украинские власти. Путина, кстати, этот вариант вполне устраивает, так как сильно ослабит позиции Украины на поле боя.

Второй - согласиться на вывод войск из Донецкой области, но при этом попытавшись получить максимум за это от Трампа и Европы. Некие гарантии безопасности, поставки оружия, ускоренное принятие в ЕС и т.д. Что касается Конституции Украины, то она предусматривает необходимость референдума только для официального признания потери территории.

Для вывода войск референдума не нужно. Достаточно приказа командования. И за последние годы такие приказы неоднократно уже давались - на выход из Лисичанска, Авдеевки, Угледара и других городов.

Безусловно, после сегодняшнего заявления Зеленского кажется маловероятным, что он решится резко поменять позицию и согласиться отдать весь Донбасс. Сейчас его главная задача - постараться убедить Трампа снять данное требование. Но если этого сделать не получится, то тогда перед Киевом станет выбор между двумя описанными выше очень неприятными вариантами.