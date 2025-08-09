Президент США Дональд Трамп заявил, что через несколько недель его могут увидеть за одним столом с Зеленским главой РФ Владимиром Путиным, как сегодня с Пашиняном и Алиевым.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе краткого интервью после встречи с лидерами Армении и Азербайджана.

"У нас есть шанс на это", – сказал президент США.

Ранее Трамп сказал, что Путин хочет встретиться с ним.

"У нас будет встреча и думаю, место будет очень популярным. Сейчас объявлять не хочу, скажу позже", – сказал глава Белого дома, пообещав дополнительную информацию о переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.

Напомним, Трамп не требовал от Путина встречи с Зеленским перед переговорами.

Война в Украине продолжается 1262-й день. Последние новости с ключевыми событиями 8 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась на трёх участках у границы Днепропетровской области в районе села Удачного, сообщает Deep State. Также неприятель получил продвижение в направлении посёлка Родинского и к северу от Часова Яра. Путин и Трамп договорились в ближайшее время провести личную встречу по Украине.

