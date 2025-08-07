Трамп не требовал от Путина встречи с Зеленским перед переговорами президентов США и России. Видео
Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения, что российский лидер Владимир Путин должен встретиться с Владимиром Зеленским в качестве условия двусторонней встречи президентов России и Соединенных Штатов.
Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
У президента США спросили, правда ли, что Путину сначала нужно провести встречу с Зеленским, прежде чем встречаться с ним.
"Нет", - категорично ответил Трамп.
Трамп также ответил на вопрос, остается ли в силе ультиматум в отношении России и Путина.
"Это будет зависеть от него. Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Очень разочарован", – сказал президент США. Из этого ответа следует, что Трамп не собирается вводить новые санкции против РФ до встречи с Путиным.
Напомним, ранее американские издания написали, что Трамп согласится на встречу с Путиным только в том случае, если российский лидер также проведёт переговоры с Зеленским.
В свою очередь Государственный департамент США не ответил на вопрос, требует ли Трамп от Путина встречи с Зеленским, и выставляет ли это в качестве условия своей встречи с российским президентом.
Также в Кремле официально заявляли, что готовится лишь прямая встреча Путина и Трампа без Зеленского. В Белом доме этих заявлений не опровергали.
