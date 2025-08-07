Итак, на следующей неделе скорее всего состоится первая с момента переизбрания Дональда Трампа президентом США его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Это уже подтвердил Кремль.

Уже заявлена главная тема этих переговоров: остановка войны в Украине. Хотя очевидно, что президенты могут обсуждать и более широкие вопросы, включая глобальную стабильность, ядерное разоружение, а также торговые проблемы и санкции, которые имеют к войне в Украине прямое отношение.

При этом очевидно, что раз стороны договорились о встрече, то должен быть какой-то ее конкретный результат.

Каким он будет? Разберем возможные варианты.

1. Остановка огня с вынесением за скобки остальных спорных вопросов

То, чего требует Трамп и на что уже согласился Владимир Зеленский. Это может привести к замораживанию конфликта в той или иной конфигурации, но в целом приблизительно по линии фронта.

Запад и Киев уже согласились на такой вариант, но на него не хотела идти Россия, которая уже озвучила свои условия согласия на остановку огня: прекращение мобилизации в Украине, остановка поставки западных вооружений, объявление выборов, публичный отказ от членства Украины в НАТО и, в одном из вариантов, вывод всех украинских войск за пределы всей территории четырех областей, об аннексии которых заявила РФ.

В Европе и Украине эти условия отбрасывали. Но вероятность перемирия по линии фронта сильно возрастает, когда либо РФ откажется от своих условий, либо ЕС и Украина под давлением Трампа согласятся пойти на ее условия, либо если каждая из сторон частично пойдет на уступки.

2. Перемирие плюс частичное решение вопроса территорий

Вчера госсекретарь США Марко Рубио заявил, что территориальный вопрос будет в центре новых переговоров об Украине. Он не уточнил, что имеется в виду.

Напомним, в своих последних предложениях США признавали за Россией Крым, оставляя статус остальных захваченных РФ территорий неопределенным. Тогда этому воспротивились Украина и Европа.

Не исключено, что некий аналогичный гибридный сценарий решения территориальных вопросов могут рассматривать и сейчас, с частичным признанием за РФ тех или иных завоеваний, а также реконфигурацией линии фронта - например, с обменом одних захваченных Россией территорий на другие (скажем, на ещё не захваченную часть Донецкой области).

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в окружении Трампа фактически подтверждает это и пишет, что на переговорах в Москве был затронут "обмен землями", и в случае успеха Путин будет открыт для установления мира.

3. Большая сделка

Сценарий, при котором США и Россия заключают широкую геополитическую сделку и в ее рамках Украина — лишь часть более крупного размена.

Каким такое соглашение может быть, большой вопрос. Но оно в любом случае ознаменует радикальный сдвиг в глобальной архитектуре безопасности.

Отметим, что пока такой вариант выглядит не самым вероятным, учитывая тесную вовлеченность США в западные альянсы и связи Москвы со странами глобального Юга. То есть большая сделка на двоих по большому счету вряд ли реалистична и потребует участия как Европы, так и "большой Азии" в лице Китая с Индией. И пока признаков подготовки такой международной конференции не наблюдается.

4. Решение вопросов, не касающихся Украины

Трамп и Путин могут вынести за скобки тему войны в Украине, если компромиссы не будут просматриваться, и решить какие-то проблемы в двухсторонних отношениях: частично снять санкции, восстановить авиасообщение между странами и т.д.

Впрочем, стоит отметить, что сейчас все комментарии о подготовке к встрече сводятся к обсуждению Украины. Поэтому будет очень странно, если с Украиной вообще ничего не решат.

5. Некие декларации о намерениях плюс частичное перемирие

Договорятся о перемирии в воздухе при продолжении войны на земле, плюс Путин и Трамп подпишут декларацию о желании завершить войну, которая будет носить необязательный характер. Либо, возможно, появятся ещё какие-либо договоренности, которые не приведут непосредственно к прекращению войны в Украине.

Такой вариант вероятен, если Трамп, как считают некоторые эксперты, передумал вводить пошлины против стран, покупающих российскую нефть, после того, как столкнулся с нежеланием Китая и Индии отказываться от энергоносителей из РФ. В свете этого ему нужен повод, чтобы показать прогресс в мирном урегулировании и отказаться от исполнения угроз.

Также нельзя исключать вариант, что встреча вообще сорвётся. Например, из-за эскалации в войне или массовой гибели мирных жителей.

Сил, которые заинтересованы в срыве мирного процесса, по-прежнему много.

Также встреча может не состоятся, если ещё до ее начала обеим сторонам станет понятно, что она ни к каким результатам не приведет.

Срыв встречи чреват резкой эскалацией как войны в Украине, так и противостояния РФ и Запада.