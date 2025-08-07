Государственный департамент США не ответил на вопрос, требует ли американский президент Дональд Трамп от Владимира Путина встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, и выставляет ли это в качестве условия своей встречи с российским президентом.

Заместитель спикера ведомства Томми Пигот перенаправил журналиста в Белый дом за деталями графика Трампа, подчеркнув, что США продолжают тесно взаимодействовать с европейскими союзниками и Украиной.

"Наша конечная цель - завершить этот конфликт, посадить стороны за стол переговоров, достичь перемирия и установить долгий и прочный мир", - заявил Пигот.

Напомним, о существовании такого условия со ссылкой на анонимные источники сообщили некоторые американские издания.

Однако в Кремле официально заявляли, что готовится лишь прямая встреча Путина и Трампа без Зеленского. В Белом доме этих заявлений не опровергали.

Госдеп также назвал "спекуляцией" предположения о возможном введении санкций против России.

"Здесь много спекуляций, и я не буду строить предположения", - заявил представитель Госдепа Томми Пиготт в ответ на вопрос, возможно ли завтра введение санкций против РФ.

Также в Госдепе не стали подтверждать информацию о том, что Трамп встретится с Путиным только при условии встречи российского президента с Зеленским.

«Могу лишь сказать, что, как уже говорил госсекретарь, мы продолжаем тесную коммуникацию с европейскими партнерами и с Украиной. Наша главная цель – завершить эту войну, усадить стороны за стол переговоров, наконец увидеть прекращение огня и длительный мир», – сказал Пиготт.

Ранее газета The New York Times написала, что в Киеве скептически относятся к предстоящему саммиту Трампа и Путина.

В свою очередь и в Европе разочарованы согласием Трампа на встречу с президентом РФ.

Мы разбирались в отдельном материале, чего ждать от встречи Путина и Трампа, и приводили пять главных сценариев.