В пятницу, 8 августа, в Украине идет 1262-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

08:10 Россия ночью атаковала Украину 104 дронами, а также 8 скоростными (реактивными) БпЛА, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Сбито или подавлено 82 воздушных цели: 3 реактивных беспилотника и 79 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

08:04 Этой ночью россияне атаковали Сумщину ударными БпЛА, сообщает ОВА. Повреждены нежилые здания, магазин и авто.

Пострадал 54-летний мужчина.

08:00 В Бучанском районе под Киевом во время атаки беспилотников пострадали частные дома. Травмированы три женщины.

07:48 Сообщают об ударе по Балаклее Харьковской области (на кадрах).

Также прилёт был в Харькове, дрон попал в предприятие на Салтовке, оно загорелось, сообщил мэр Игорь Терехов.