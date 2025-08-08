Встреча президента США Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным предварительно запланирована на конец следующей недели, пишет Sky News со ссылкой на представителя Белого дома.

Место проведения все ещё обсуждается. Среди вариантов рассматриваются ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим. Дополнительные детали и логистика пока остаются неясными и могут измениться.

По словам чиновника, российская сторона передала перечень требований для возможного заключения перемирия, и сейчас Вашингтон пытается заручиться поддержкой Украины и европейских союзников.

Российские издания со ссылкой на источник подтверждают, что встречу Путина и Трампа можно ожидать в конце следующей недели.

Точная дата пока неизвестна, и неясно, будет ли участвовать Зеленский. Он поддержал идею мирной встречи в Италии, но Россия отклонила Рим как место проведения переговоров, сообщает агентство ANSA.

Итальянские журналисты сообщили, что Трамп сделал запрос в Рим и получил "столь положительный отклик", что госсекретарь Рубио отправил соответствующую информацию в Италию, Францию, Германию, Великобританию, Украину и Финляндию.

"Зеленский выразил горячую поддержку этой инициативе, однако саммит не состоится в Риме из-за противодействия Москвы, которая считает Италию слишком тесно связанной с Украиной", – сообщает ANSA.

Ранее в Украине скептически оценили идею встречи Трампа и Путина. В Киеве опасаются, что Кремль может использовать переговоры как инструмент давления.

В Государственном департаменте США сообщили, что начали подготовку к встрече лидеров, но место проведения саммита ещё не выбрано и уложиться в отведенные сроки будет сложно.