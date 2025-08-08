Президент США Дональд Трамп офциаильно подтвердил свою личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе краткого интервью на встрече с лидерами Армении и Азербайджана.

"Скоро у меня будет встреча с Путиным. Он тоже хочет встретиться как можно скорее", – сказал глава Белого дома.

Трамп заявил, что сам объявит место встречи с Путиным.

"У нас будет встреча и думаю, место будет очень популярным. Сейчас объявлять не хочу, скажу позже сегодня", - сказал он.

Также он обещает дополнительную информацию по переговорам по войне в Украине, которую озвучит немного позже.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп и Путин готовы к встрече.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что не все партнёры Киева одинаково воспринимают возможности и угрозы переговоров с Москвой.

Война в Украине продолжается 1262-й день. Последние новости с ключевыми событиями 8 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась на трёх участках у границы Днепропетровской области в районе села Удачного, сообщает Deep State. Также неприятель получил продвижение в направлении посёлка Родинского и к северу от Часова Яра. Путин и Трамп договорились в ближайшее время провести личную встречу по Украине.

