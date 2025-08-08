По поводу предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина в западных СМИ царит скепсис. Общий настрой - "встреча не приведет к прорыву", "Путин будет стоять на своем и Трампу не удастся с ним договориться" и т.д.

Однако при этом почему-то мало кто обратил внимание на вчерашнюю ключевую фразу помощника Путина Ушакова.

Он сказал, что Трамп передал некие предложения по Украине и в Кремле сочли их вполне приемлемыми (сами условия пока никем не разглашаются).

За все время переговоров это первый раз, когда Москва официально заявляет о согласии на условия Трампа по прекращению огня в Украине.

Собственно, поэтому и стала возможной сама встреча Путина и Трампа.

Другой вопрос, что условия эти могут к моменту встречи измениться.

По одной из версий именно так произошло в начале мая: Москва была согласна на предложенный Трампом план, предусматривавший перемирие по линии фронта, признание российского статуса Крыма со стороны США, снятие антироссийских санкций, гарантии не вступления Украины в НАТО. Но затем этот план был переработан с участием европейцев и Киева, часть ранее согласованных с Москвой пунктов оттуда вычеркнули и Путин его отверг.

Не исключено, что нечто подобное могут попытаться сделать и сейчас. Попытки уже предпринимаются. Например, через СМИ вчера со ссылкой на "анонимных чиновников Белого дома" прошла информация о том, что Вашингтон якобы ставит условием встречи Путина с Трампом встречу президентов России и Украины. Трамп это вчера лично опроверг, но ситуация показательная с точки зрения стремления определенных кругов переиграть договоренности. Характерно, что вброс этот в том числе осуществлялся через издание New York Post, близкое к "ястребиному" крылу Республиканской партии. И, вероятно, это будет не последняя попытка изменить "план Трампа" до такой степени, чтобы Путин его гарантировано отверг.

Если же предложения Вашингтона к моменту встречи Трампа и Путина останутся неизменными и они утвердят условия прекращения огня, то встанет другой вопрос - примут ли их Зеленский и Европа?

Судя по всему, Вашингтон условия эти уже сообщил Киеву и европейцам (после визита Уиткоффа в Москву Трамп говорил с Зеленским и руководителями стран Европы).

Открытых возражений с их стороны не прозвучало. Но, судя по запускаемым в СМИ (прежде всего британским) волнам, недовольство и желание переиграть условия присутствует. Правда, если Трамп будет на них жестко настаивать, то у украинских властей и Европы будет немного шансов их отвергнуть.