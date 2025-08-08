Президент Украины Владимр Зеленский дал понять, что не все партнёры Киева одинаково воспринимают "возможности и угрозы" переговоров с Россией.

Об этом верховный главнокомандующий сообщил в вечернем обращении к народу.

"Продолжаем нашу активную переговорную работу с партнёрами, чтобы была общая позиция ради надёжного мира для Украины – действительно реального мира. И если все одинаково будут воспринимать возможности и угрозы, тогда удастся достичь именно устойчивого мира. Уже много поддержки, и это поддержка в новых условиях, когда озвучен дедлайн для России по прекращению огня", – сказал Зеленский.

Ранее "Страна" разбиралась, согласен ли Зеленский на условия мира Трампа для урегулирования российско-украинского конфликта.

Война в Украине продолжается 1262-й день. Последние новости с ключевыми событиями 8 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась на трёх участках у границы Днепропетровской области в районе села Удачного, сообщает Deep State. Также неприятель получил продвижение в направлении посёлка Родинского и к северу от Часова Яра. Путин и Трамп договорились в ближайшее время провести личную встречу по Украине.

