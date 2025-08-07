Параллельно с разговором советников по безопасности США и европейских стран президент Украины Владимир Зеленский созвонился с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщил сам Макрон в соцсети X.

По итогам созвона с Зеленским президент Франции заявил, что настаивает на схеме, по которой Россия соглашается на прекращение огня, а затем начинаются переговоры.

"Я подтвердил президенту Украины полную поддержку Франции установлению режима прекращения огня с целью инициирования переговоров о прочном и долгосрочном решении, которое будет защищать законные права Украины и обеспечивать ее безопасность и безопасность всех европейцев", - написал Макрон.

Стоит отметить, что французский президент вчера не присутствовал при разговоре Зеленского, Трампа и европейских лидеров, где обсуждались результаты переговоров Уиткоффа и Путина в Москве.

Напомним, что сегодня аналогичную очередность - сперва перемирие, а затем переговоры - предложил и Зеленский.

В то же время у Трампа уже заявили, что на встрече с Путиным могут решаться территориальные вопросы как часть соглашения о прекращении огня.

Ранее западные СМИ писали, что у Европы и Киева есть "скепсис" относительно будущих переговоров Путина и Трампа.

О том, чего ждать от встречи президентов США и РФ, мы рассказывали в отдельном материале.