Анализируем итоги 1261-го дня войны в Украине.

Встреча Путина и Трампа. Чего ждать?

Вчера после переговоров Уиткоффа и Путина в Кремле появились признаки того, что "лед тронулся" - президенты США и России договорились в ближайшее время провести личную встречу по Украине. Путин заявил, что она может пройти в ОАЭ, но есть и другие варианты.

Почему встреча стала возможной, стороны объясняют по-разному.

Госсекретарь США Рубио заявил, что ключевыми элементами завершения войны между Россией и Украиной станут территориальные вопросы. И "в какой-то момент" процесса урегулирования должно быть достигнуто прекращение огня.

"Возможно, впервые с момента начала работы нынешней администрации у нас есть несколько конкретных примеров того, какого рода вещи Россия попросит за то, чтобы завершить войну", - добавил глава Госдепа.

Также не исключено, что США сегодня дадут еще больше подробностей, поскольку вечером ожидается некое заявление Трампа.

Советник Путина Ушаков заявил, что США сделали РФ предложение, которое Москва считает "вполне приемлемым". Также в Москве дали понять, что встреча будет лишь между Путиным и Трампом - без участия Зеленского.

По словам Ушакова, Уиткофф затрагивал идею трехсторонней встречи с участием украинского президента, но Москва это оставила без комментария.

Отметим, что вчера газета New York Times сообщила о предстоящей встрече Трампа с Путиным, а затем о трёхстороннем саммите президентов США и России с участием и Зеленского. А сегодня New York Post сообщила, что встреча Путина с Зеленским - условие Белого дома по встрече Трампа и Путина. Правда сообщила газета это со ссылкой на неназванного чиновника. Официальных подтверждений этому не было.

Путин по этому поводу в целом повторил то же, что и раньше: сказал, что "я ничего в целом не имею против (встречи с Зеленским - Ред.), это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко".

Впрочем, исключать и прямой встречи Путина с Зеленским нельзя, если дело дойдет до реальных договоренностей.

При этом очевидно, что раз Путин и Трамп договорились о встрече на высшем уровне, то какой-то конкретный результат должен быть. Каким он будет? Разберем возможные варианты.

1. Остановка огня - с вынесением за скобки остальных спорных вопросов.

То, чего требует Трамп и на что уже согласился Зеленский. Это может привести к замораживанию конфликта в той или иной конфигурации, но в целом плюс-минус по линии фронта.

Запад и Киев уже согласились на такой вариант, но на него не хотела идти Россия, которая уже озвучила свои условия согласия на остановку огня - прекратить мобилизацию в Украине, остановить поставки западных вооружений, объявить выборы, объявить публично об отказе от членства Украины в НАТО и, в одном из вариантов, вывод всех украинских войск за пределы всей территории четырех областей, об аннексии которых объявила РФ.

В Европе и в Украине эти условия отбрасывали. Но если либо РФ откажется от своих условий, если США, ЕС и Украина (под давлением Трампа) согласится пойти на условия РФ, либо если каждая из сторон частично пойдет на уступки, то вероятность перемирия по линии фронта сильно возрастает.

2. "Перемирие плюс" (остановка огня + территории и снятие санкций)

Как мы писали выше, госсекретарь Рубио заявил, что территориальный вопрос будет в центре новых переговоров по Украине.

Напомним, что в ходе последних предложений США америкацы признавали за Россией Крым, оставляя статус остальных захваченных РФ территорий неопределенным. Тогда этому воспротивлись Украина и Европа.

Не исключено, что некий столь же "гибридный" сценарий решения территориальных вопросов могут рассматривать и сейчас - с частичным признанием за РФ тех или иных завоеваний. А также реконфигурацией линии фронта - например, обменом одних захваченных Россией территорий на другие (например - на ещё не захваченную часть Донецкой области).

Bloomberg со ссылкой на источники в окружении Трампа фактически подтверждает это и пишет, что на переговорах затронут "обмен землями" - и в случае успеха Путин будет открыт для установления мира.

В целом вариант №2 наиболее близко подходит к уже упомянутому "плану Трампа", который фактически был отвергнут Украиной и Европой в начале весны.

И пока есть признаки того, что между американцами и россиянами обсуждается именно подобная схема - "перемирие + территории + снятие санкций". Это видно, в частности, по сдержанной реакции Европы и Украины на нынешние инициативы Кремля и Белого дома. Зеленский после вчерашнего разговора с Трампом уже заявил, что "мир должен быть справедливым". А сегодня украинский президент опубликовал свой список требований к урегулированию.

"Первое – прекращение убийств, и именно Россия должна пойти на прекращение огня. Второе – это формат для лидеров, чтобы встреча могла сработать на действительно продолжительный мир. Мы в Украине не раз говорили, что поиск реальных решений может оказаться действительно результативным именно на уровне лидеров. Нужно определиться со временем для такого формата, с кругом вопросов. Третье – долгосрочность безопасности. Это возможно вместе с Соединенными Штатами и Европой", - пишет Зеленский.

Отметим, что пока такой алгоритм не подтверждала ни одна из сторон. И на данный момент он больше похож на личные пожелания Зеленского, которые он придает гласности, чтобы их услышали США и другие партнеры.

3. "Большая сделка"

Сценарий, при котором США и Россия заключают широкую геополитическую сделку, в рамках которой Украина — лишь часть более крупного размена.

Каким такое соглашение может быть - большой вопрос. Но оно в любом случае будет знаменовать радикальный сдвиг в глобальной архитектуре безопасности.

Отметим, что пока такой вариант выглядит не самым вероятным - с учетом тесной вовлеченности США в западные альянсы, а Москвы - в силу связей со странами Глобального юга. То есть "большая сделка на двоих" по большому счету вряд ли реалистична и потребует участия как Европы, так и "большой Азии" в лице Китая с Индией. И пока признаков подготовки такой международной конференции не наблюдается.

4. Решение вопросов, которые не касаются Украины

Трамп и Путин могут вынести за скобки вопрос по войне в Украине, если компромиссы не будут просматриваться, и решить какие-либо проблемы в двухсторонних отношениях - частично снять санкции, восстановить авиасообщение между странами и т.д. Или, например, продление договора по ограничению ядерных вооружений (ДСНВ), срок которого истекает в следующем году.

Впрочем, стоит отметить, что сейчас все комментарии по подготовке к встречи сводятся к обсуждению Украины. Поэтому будет очень странно, если по Украине вообще ничего не решат.

5. Некие декларации о намерениях плюс частичное перемирие

Договорятся о перемирии в воздухе (при продолжении войны на земле) плюс Путин и Трамп подпишут декларацию о желании завершить войну, которая будет носить необязательный характер. Либо, возможно, ещё какие-либо договоренности, которые не ведут непосредственно к прекращению войны в Украине.

Такой вариант вероятен, если Трамп, как считают некоторые эксперты, передумал вводить пошлины против стран, покупающих российский нефть (после того как столкнулся с нежеланием Китая и Индии отказываться от энергоносителей из РФ), а потому ему нужен повод, чтоб показать прогресс в мирном урегулировании и отказаться от исполнения угроз.

Также нельзя исключать вариант, что встреча вообще сорвётся. Например, из-за эскалации в войне или массовой гибели мирных жителей.

Сил, которые заинтересованы в срыве мирного процесса, по-прежнему много.

Также встреча может не состояться, если ещё до ее начала обеим сторонам станет понятно, что она ни к каким результатам не приведет. Либо, например, если США будут настаивать на встрече Путина и Зеленского, а президент РФ от нее откажется. В любом случае, срыв встречи чреват резкой эскалацией как войны в Украине, так и противостояния РФ и Запада.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась на трех участках у границы Днепропетровской области в районе Удачного, сообщает Deep State. Это к юго-западу от Покровска.

В Удачном "ситуация на грани", пишет украинский боец с позывным "Мучной". По его мнению, село пытаются взать в клещи.

Также россияне продвинулись в направлении Родинского, где они пытаются обойти с северо-востока Покровск и Мирноград.

Украинские военные пишут, что россияне к югу от Родинского вошли в Красный Лиман и ведут бои на его восточных окраинах.

Россияне продолжают продвигаться под Северском - они заняли новые позиции в районе Григорьевки. Ранее российские войска продвинулись там в Серебрянском лесничестве.

Кроме того, у российских войск крупное продвижение к северу от Часового Яра.

К обстрелам. Украина и Россия сегодня обменялись новыми ударами по железным дорогам. РФ атаковала станцию Чаплино в Днепропетровской области, а Украина - станцию Суровикино в Волгоградской.

Удары по железнодорожным объектам в последнее время участились. РФ нанесла удары по многим узловым станциям, через которые снабжается фронт - Павлоград, Лозовая. Украина направляет дроны на станции в Ростовской области, через которые снабжаются российские войска на Донбассе.

Сотрудникам ТЦК выдадут боди-камеры. Остановит ли это беспредел?

С 1 сентября все работники ТЦК будут обязаны носить бодикамеры и записывать на видео проверку документов и вручение повесток гражданам. Об сообщил министр обороны Шмыгаль.

За нарушение этих правил предусмотрена дисциплинарная ответственность. Шмыгаль заявляет, что на данный момент камерами обеспечены уже около 85% сотрудников ТЦК.

Поможет ли это снизить количество эксцессов при мобилизации?

С одной стороны, наличие такой камеры будет дисциплинировать само по себе и кого-то, возможно, и удержит от явно противозаконных действий. Поскольку видео, снятое в ходе конфликта, может быть впоследствии быть затребовано и судом.

С другой, содержимое боди-камер останется внутренним делом системы ТЦК, которая крайне неохотно карает своих сотрудников и за нарушения и старается максимально закрывать на них глаза.

Тем более, что причиной вопиющих эксцессов при мобилизации является не отсутствие боди-камер. В Сеть ежедневно попадают избиения или конфликты, которые снимают на смартфоны прохожие - и тем не менее, ситуация лучше не становится.

Основная причина "жести", которая происходит при уличной мобилизации - это карт-бланш, выданный военкомам своим командованием и жесткие нормы по набору солдат. А также, вероятно, денежные поощрения за мобилизованных (в том числе - коррупционные выплаты).

Пока эта первопричина уличных эксцессов не будет устранена, боди-камеры вряд ли кардинально поменяют ситуацию.

При этом очевидно, что такие меры принимаются, чтобы сбить общественное напряжение, вызванное действиями ТЦК. И которое в последнее время все чаще приобретает формы группового сопротивления военкомам - как недавно было в Виннице.