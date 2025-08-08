Украинское издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник пишет, что после встречи со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и перед встречей с президентом США Дональдом Трампом Кремль обсуждает, от каких территорий Россия готова отказаться в Украине ради заключения сделки.

Заявляется, что обсуждения проходят в формате многочасовых обсуждений на заседании Совбеза.

"РБК-Украина" - это издание, которое часто публикует инсайды по линии Офиса президента. И эту новость подхватили многие связанные с Банковой украинские телеграм-каналы.

Естественно, степень достоверности этой информации неизвестна.

Но, в данном случае, примечателен сам настрой публикации - он позитивный в отношении хода переговоров между США и РФ. И даже в чем-то победный - в статье "РБК-Украина" проводится мысль, что "Трамп додавил Путина угрозами вторичных санкций".

И это может быть косвенным признаком того, что президент Владимир Зеленский, вопреки прогнозам многих западных СМИ, на этот раз согласился с предложенным Трампом планом и не будет ему сопротивляться (напомним, ранее о приемлемости этого плана заявили и в Кремле).

Как мы уже писали, по одной из версий, которая обсуждается в политических кругах, Зеленский может пойти на значительные уступки ради прекращения огня.

Ранее западные СМИ писали, что на встрече с Трампом Путин может предложить закрепить за Россией контроль над частью захваченных украинских территорий - в обмен на вывод войск из ряда регионов.