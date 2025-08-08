На встрече с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин может предложить закрепить за Россией контроль над частью захваченных украинских территорий - в обмен на вывод войск из других районов.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата и украинского чиновника.

Трамп может призвать Украину и союзников принять это предложение, пишет издание.

Но "в Киеве и других европейских столицах, вероятно, отвергнут такой план, что сыграет на руку Путину" - поскольку президент США может обвинить Украину в продолжении войны.

Если ситуация пойдет по такому сценарию, Трамп может прекратить разведывательную и военную поддержку Украины.

"США также могут полностью выйти из дипломатического процесса, оставив Москву и Киев продолжать то, что Трамп давно называет "войной Байдена"", - предполагает газета.

За время второго президентства Трампа он и Путин провели множество телефонных разговоров и обменялись большим количеством посланий через посредников.

Об этом Wall Street Journal сообщили американские чиновники и другие осведомлённые источники. По словам представителя Белого дома, их беседы обычно проходят в дружелюбной атмосфере.

"Трамп часто говорит о своей цели возродить отношения США и России на основе экономического сотрудничества. Путин излагает свои претензии и основные требования, главным образом - международное признание российского контроля над Крымом и Донбассом", - пишет издание.

"Разговоры иногда длятся часами из-за длинных монологов Путина и необходимости перевода. Хотя Трамп обычно нетерпелив и стремится перебивать собеседника, в таких случаях он внимательно слушает", - добавляют источники.

По словам близких к президенту США людей, в этом году между Трампом и Путиным не было ни одного серьёзного конфликта.

Напомним, телеканал Fox News сообщил, что Путин сам заявил о желании встретиться с Трампом во время переговоров с Уиткоффом в Москве.

Сценарии после встречи Трампа и Путина мы анализировали в отдельном материале.