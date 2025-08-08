Президент Беларуси Александр Лукашенко созвонился с главой Кремля Владимиром Путиным и заявил о готовности провести новые переговоры в Минске. В них могут участвовать президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский, а также Путин.

Об этом Лукашенко рассказал в интервью американскому журналу Time.

При этом он раскритиковал президента США за ультиматумы России.

"Так не делается: "Я пришел, сказал, 50 дней дал". Это не Иран, чтобы взял и сбросил три бомбы, а потом отчитался: "Все, больше не буду. Давайте, мужики, будем мириться". Надо встречаться, надо разговаривать. Вот за эти 50 дней надо сделать все, чтобы: первый шаг - не летали ракеты и дроны; второй шаг - к 50 дням прийти, чтобы вообще прекратить стрельбу. Прекратить стрельбу, огонь и договариваться об окончательном мире. Или там демилитаризация будет, или там отложено. Черт его знает, какая война, но люди чтобы не гибли", - сказал Лукашенко.

По его мнению, Путин может согласиться на воздушное перемирие.

"Соберитесь втроем где-нибудь. Трамп, Путин... Договоритесь в первый день и пригласите Зеленского. В первый день поговорить о российско-американских отношениях, а во второй - об этой проблеме. Пригласите Зеленского, положите на стол: вот воздушное перемирие", - сказал Лукашенко.

Лукашенко также заявил, что если разумно провести переговоры, то Россия и Украина больше никогда не будут воевать.

В том же интервью он уклончиво ответил на вопрос, будет ли выдвигаться на новый президентский срок.

"Нет, я пока еще ничего не планирую", - сказал президент Беларуси и отметил, что он моложе Трампа.

Напомним, нынешний срок Лукашенко только начался и закончится через 5 лет - в 2030-м. Президент заявил, что его сын Николай не будет его преемником, о чем неоднократно ходили слухи, и допустил, что новый глава государства будет вести Беларусь в ином направлении.

"Я очень хотел бы, чтобы после меня был вменяемый нормальный человек. Я даже допускаю, что он будет проводить несколько иную политику. Только пусть сразу ничего не ломает. А так, как я делал, опираясь на плечи сильных, спокойно, эволюционно развивал страну, чтобы не было вот этой ломки революционной. Я этого хочу. А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, ну ради бога", - сказал Лукашенко.

Ранее Путин созвонился с лидером Китая Си Цзиньпином. Телефонный разговор состоялся накануне ожидаемой встречи между Путиным и Трампом.

О том, чего ждать от встречи Путина и Трампа и пять главных сценариев развития событий мы описывали в отдельном материале.