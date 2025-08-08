Владимир Путин созвонился с лидером Китая Си Цзиньпином. Телефонный разговор состоялся накануне ожидаемого саммита между Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает китайское ТВ.

По итогам диалога, председатель Китайской Народной Республики положительно оценил контакты США и РФ по Украине и возможную встречу Трампа с Путиным.

"Китай рад тому, что Россия и США поддерживают контакты и улучшают отношения", - заявил Си Цзиньпин после разговора с Путиным.

При этом Путин проинформировал Си Цзиньпина о последних переговорах между Россией и США и заявил, что Россия готова поддерживать тесную связь с Китаем.

Кроме того, китайский лидер заявил, что "сложные вопросы не имеют простых решений", и добавил, что Китай будет продолжать содействовать переговорам с целью решения региональных конфликтов.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявлял, что в настоящий момент наступил "ключевой момент для урегулирования" войны в Украине.

