В Государственном департаменте США призвали Украину и Россию "активизировать усилия", чтобы завершить войну.

Об этом написала пресс-секретарь ведомства Тэмми Брюс на своей странице в социальной сети Х.

"Президент Трамп продолжает работать над прекращением российско-украинской войны. Использование экономической мощи Америки для достижения результатов в переговорном процессе - один из его многочисленных вариантов. Обе стороны должны активизировать усилия, чтобы полностью положить конец конфликту", - написала спикер Госдепа.

Отметим, что, по данным издания New York Times, в Украине со скептицизмом реагируют на идею двустороннего саммита Дональда Трампа и Владимира Путина.

Война в Украине идет 1262-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

