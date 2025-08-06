Сейчас "наступил ключевой момент для урегулирования" войны в Украине.

С таким заявлением выступил глава МИД Китая Ван И по итогам переговоров с Бразилией. Его слова приводит сайт ведомства.

"Россия и Украина начали переговоры — это важный шаг. Сейчас наступил ключевой момент для урегулирования кризиса. Китай и Бразилия могут продолжать поддерживать связь и совместно работать, чтобы группа "Друзья мира" усилила консолидацию позиций стран глобального Юга по прекращению огня и продвижению мирных переговоров, сыграв конструктивную роль в политическом решении кризиса", - говорится в заявлении Пекина.

Китайский дипломат снова упомянул мирный план Пекина завершения войны, который, напомним, подразумевает остановку войны по линии фронта, отказ Украине во вступлении в НАТО и отмену односторонних антироссийских санкций.

Также Пекин и Бразилия осудили пошлины, введенные Дональдом Трампом в отношении Бразилии.

"Использование пошлин в качестве оружия для подавления других стран нарушает Устав ООН, подрывает правила ВТО, не пользуется поддержкой и не является устойчивым", - заявил Ван И.

Напомним, в конце июля Трамп подписал указ о введении дополнительных 40%-ных пошлин для Бразилии, в результате чего общий размер пошлин составил 50%. Также он угрожает Китаю пошлинами за покупку российской нефти.

Однако Пекин отклонил требование США прекратить покупку нефти в России.