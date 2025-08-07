На фоне напряженности между Вашингтоном и Нью-Дели советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал встретился в Москве с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

Об этом сообщают российские СМИ.

На встрече Шойгу заявил, что Москва заинтересована в укреплении стратегического партнёрства с Индией. В свою очередь Довал сообщил о визите президента РФ Владимира Путина в Индию.

"Мы были рады узнать о визите президента Путина, намечающемся в конце августа в нашу страну. И очень важно, чтобы встреча на высшем уровне задавала новые направления для развития и давала существенный, ощутимый результат на переговорах. Поэтому я надеюсь, что эта встреча даст нам возможности для того, чтобы оценить наши позиции, чтобы подготовиться к встрече на высшем уровне", - сказал советник индийского премьер-министра.

Отметим, что Индия не является участником Римского статута и, следовательно, не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, а потому не обязана будет арестовать Путина по ордеру МУС.

Он также добавил, что Нью-Дели и Москва установили "очень хорошие отношения", которые в Индии очень ценят.

"Это стратегическое партнерство между нашими странами. Мы взаимодействуем на высоком уровне, и эти встречи содействуют укреплению наших отношений", - заявил он.

Напомним, что власти Индии резко отреагировали на новые пошлины Дональда Трампа, введенные для Индии за покупку российской нефти.

После этого стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за семь лет посетит Китай.