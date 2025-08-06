Сенатор-неокон из Республиканской партии США Линдси Грэм призвал Европу перестать покупать нефть у Индии, потому что она российская.

Об этом Грэм написал в соцсети X.

"Решение президента Трампа атаковать страны, которые поддерживают военную машину Путина, покупая дешёвую российскую нефть, меняет правила игры. Этим странам предстоит заплатить давно назревшую и высокую цену. Мои европейские друзья, которые помогают Украине, очень признательны. Однако ни я, ни другие не упускают из виду, что вы покупаете нефть в Индии, которую Индия изначально покупала у России. Мы наблюдаем. Это нужно прекратить немедленно", – заявил сенатор.

Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер обвинил Индию в финансировании войны России против Украины в связке с Китаем под видом союзника США.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин для Индии за покупку российской нефти. Их размер составляет 25%. Введенные пошлины вступят в силу через 21 день после даты подписания. Трамп уже ввел 25%-процентные пошлины на индийские товары 30 июля. Таким образом, теперь совокупные пошлины для Нью-Дели достигнут 50%.

О том, что означают жесткие заявления Трампа в адрес Индии, мы писали в отдельном материале.