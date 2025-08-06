На фоне санкций президента США Дональда Трампа Индия и Россия договорились усилить экономическое сотрудничество.

Об этом сообщает индийское министерство торговли и промышленности.

Заявляется, что министерства торговли и промышленности двух стран подписали протокол об углублении сотрудничества в области алюминия, удобрений, железных дорог и горнодобывающих технологий.

Напомним, сегодня Трамп ввел дополнительный таможенный тариф на индийский экспорт из-за покупки нефти у России. Введенные пошлины вступят в силу через 21 день после даты подписания. Трамп уже ввел 25%-процентные пошлины на индийские товары 30 июля. Таким образом, теперь совокупные пошлины для Нью-Дели достигнут 50%.

В свою очередь правительство Индии резко отреагировало на меры США, направленные против импорта нефти из России. В официальном заявлении подчёркивается, что закупки Индии основаны на рыночных условиях и направлены на обеспечение энергетической безопасности 1,4 миллиарда человек.

Власти страны назвали введённые пошлины "несправедливыми, необоснованными и неприемлемыми".

Ранее в МИД Индии дали понять, что страна не намерена отказываться от торговли с Россией.