Индия отреагировала на введение США дополнительных пошлин за закупку российской нефти.

Индийское правительство резко отреагировало на недавние меры США, направленные против импорта нефти из России. В официальном заявлении подчёркивается, что закупки Индии основаны на рыночных условиях и направлены на обеспечение энергетической безопасности 1,4 миллиарда человек.

Власти страны назвали введённые пошлины "несправедливыми, необоснованными и неприемлемыми".

"Крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины на Индию за действия, которые ряд других стран также предпринимают", – заявило внешнеполитическое ведомство Индии.

Индия заявила о готовности принять все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.

Напомним, размер пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом против Индии за покупку российской нефти, составляет 25%. Введенные пошлины вступят в силу через 21 день после даты подписания. Трамп уже ввел 25%-процентные пошлины на индийские товары 30 июля. Таким образом, теперь совокупные пошлины для Нью-Дели достигнут 50%.

Между тем в МИД Индии дали понять, что страна не намерена отказываться от торговли с Россией.