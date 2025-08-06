"Несправедливые и неприемлемые". Индия оценила введенные Трампом дополнительные пошлины
Индия отреагировала на введение США дополнительных пошлин за закупку российской нефти.
Индийское правительство резко отреагировало на недавние меры США, направленные против импорта нефти из России. В официальном заявлении подчёркивается, что закупки Индии основаны на рыночных условиях и направлены на обеспечение энергетической безопасности 1,4 миллиарда человек.
Власти страны назвали введённые пошлины "несправедливыми, необоснованными и неприемлемыми".
"Крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины на Индию за действия, которые ряд других стран также предпринимают", – заявило внешнеполитическое ведомство Индии.
Индия заявила о готовности принять все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.
Напомним, размер пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом против Индии за покупку российской нефти, составляет 25%. Введенные пошлины вступят в силу через 21 день после даты подписания. Трамп уже ввел 25%-процентные пошлины на индийские товары 30 июля. Таким образом, теперь совокупные пошлины для Нью-Дели достигнут 50%.
Между тем в МИД Индии дали понять, что страна не намерена отказываться от торговли с Россией.